Karabay'ın avukatı gözaltı sürecini anlattı: Silah detayı dikkat çekti

Mahkeme tutanağını haberleştirmesi nedeniyle tutuklanan Gerçek Gündem editörü Furkan Karabay'ın avukatı Enes Ermaner, gözaltına alınırken yaşananları anlattı. Ermaner, şunları kaydetti: "Furkan’ı arabaya bindirdiklerinde, yanındaki koltukta silah varmış Furkan’ın. Öndeki koltuktaki polis diyor ki, 'Tamam silahı ver bana' diyor. Furkan da diyor ki, 'Ben neden size silahı vereyim. Benim neden parmak izim geçsin bu silaha, kendi silahınız, alın' diyor."

“Sarallar” suç örgütü üyelerinin yargılandığı davayı haberleştiren Furkan Karabay, “terörle mücadelede görev almış kişiyi hedef gösterme” suçunu işlediği iddiasıyla tutuklandı.

Furkan Karabay'ın tutuklanmadan önce, gözaltına alındığı sürece dikkat çeken avukatı Enes Ermaner, Furkan Karabay’ı tutukluğa götüren süreçte yaşananları Gerçek Gündem'deki Adalet Günlüğü programında anlattı.

"3 TANE POLİS ÇEVİRİYOR"

Karabay'ın 'Beyoğlu Emniyet'ten arıyoruz' denilerek ofisin dışına çağırıldığını ve ofisten uzaklaştıktan sonra 100 metre ileride, 3 polis tarafından durdurularak gözaltına alındığını belirten Ermaner şu ifadeleri kullandı:

"Furkan’ı ‘Beyoğlu Emniyet’ten arıyoruz’ diyerek, biri aramış. Artık gerçekten Beyoğlu Emniyet’ten mi aradılar, yoksa almaya gelen polisler mi bilmiyoruz. 'Tebligatınız var gelin' demişler, Furkan da aşağıya iniyor, buradan çıktıktan sonra 100 metre ileride 3 tane polis çeviriyor. 'Kimliğini ver bakalım' GBT’sine bakıyorlar güya. 'Aa, senin yakalaman var' diyorlar, arabaya bindiriyorlar sonra.

Hatta, Furkan da ilk başta çekiniyor. ‘Kartlarını gösterdiler ama belki de bambaşka insanlar, belki de sahte karttır. Beni aldılar hemen arabaya bindirdiler' diyor.

"BENİM NEDEN PARMAK İZİM GEÇSİN?"

Furkan’ı arabaya bindirdiklerinde, yanındaki koltukta silah varmış Furkan’ın. Öndeki koltuktaki polis diyor ki, 'Tamam silahı ver bana' diyor. Furkan da diyor ki, 'Ben neden size silahı vereyim. Benim neden parmak izim geçsin bu silaha, kendi silahınız, alın' diyor. Daha sonrasında kimse Vatan Emniyet’e kadar kimse Furkan’la konuşmuyor. Furkan arabaya bindikten sonra 'Avukatlarıma haber vermek istiyorum' diyerek telefonunu açmaya çalışınca, 'Hayır senin telefonuna da el koyma kararı var' denilerek telefonunu da alıyorlar."