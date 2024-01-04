AKP’nin üç büyük ildeki adaylarıyla ilgili iddia

Mart ayında yapılacak seçim öncesi aday belirleme çalışmalarını sürdüren AKP'nin İstanbul'da İmamoğlu'na karşı Bakan Yerlikaya'yı çıkaracağı iddia edildi. AKP'nin Ankara'dan ise Turgut Altınok ve İzmir'de ise Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu aday göstereceği ileri sürüldü.

Türkiye, 31 Mart 2024'te yapıalcak yerel seçimlere hazırlanırken siyasi partilerin aday belirleme süreci de hareketlendi.

CHP, İMAMOĞLU VE YAVAŞ İLE 'YOLA DEVAM' DEDİ

CHP, henüz açıklanmayan İzmir dışında İstanbul ve Ankara'da mevcut başkanlar Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı yeniden aday gösterirken AKP, adaylarını 7 ve 14 Ocak'ta açıklayacağını duyurdu.

YERLİKAYA İSTANBUL'DA ADAY OLACAK MI?

Gazeteci Fatih Portakal, SÖZCÜ TV Ana Haber Bülteni'nde AKP'nin İstanbul'daki adayının İçişleri Bakanı Yerlikaya olduğunu iddia etti. Portakal, bunun yüzde 90 olduğunu fakat Yerlikaya'nın bu fikre sıcak bakmadığını da belirtti.

İZMİR'DE AKP'NİN ADAYINI SOYER'İN ADAY OLUP OLMAMASI BELİRLEYECEK

AKP'nin Ankara'da Mansur Yavaş'ın karşısına Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'u çıkaracağını söyleyen Portakal, İzmir için düşünülen adayınsa eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu olduğunu ifade etti. Portakal, İzmir'deki adayın CHP'nin mevcut başkan Tunç Soyer'i göstermesi durumunda değişiklik göstereceğini de sözlerine ekledi.