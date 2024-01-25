Karadeniz derbisinde Rizespor, Trabzonspor'u tek golle geçti
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan müsabakayı 1-0'lık skorla Çaykur Rizespor kazandı.
Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren golü 78. dakikada Dal Varesanovic attı.
Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor puanını 35'e yükseltti, Trabzonspor ise 37 puanda kaldı.
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