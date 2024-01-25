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Karadeniz derbisinde Rizespor, Trabzonspor'u tek golle geçti

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti.

Spor
  • 25.01.2024 22:42
  • Giriş: 25.01.2024 22:42
  • Güncelleme: 25.01.2024 22:46
Karadeniz derbisinde Rizespor, Trabzonspor'u tek golle geçti
AA

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan müsabakayı 1-0'lık skorla Çaykur Rizespor kazandı.

Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren golü 78. dakikada Dal Varesanovic attı.

Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor puanını 35'e yükseltti, Trabzonspor ise 37 puanda kaldı.

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