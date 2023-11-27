Karadeniz sahil yolu Giresun’da kapatıldı, Hopa’da denizle birleşti
Karadeniz Sahil Yolu’nun Artvin’in Hopa ile Kemalpaşa ilçeleri arasında kalan kısmı şiddetli fırtına sonucu oluşan dalgalar nedeniyle denizle birleşti.
Kaynak: İHA
Milyarlarca dolara mal olan Karadeniz Otoyolu Karadeniz’e karıştı. Kabaran deniz, karayolunu adeta göle döndürdü, Hopa-Kemalpaşa arasında yol denizle birleşti.
Birçok noktada ulaşım aksarken, Artvin’in Hopa ile Kemalpaşa ilçeleri arasında kalan kısmı şiddetli fırtına sonucu oluşan dalgalar nedeniyle denizle birleşti.
Kabaran deniz karayolunu adeta döndürürken, o anlar yoldan geçen araçtakilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.
Sürücüler, Hopa-Kemalpaşa yolunu kullanmamaları konusunda uyarıldı.
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