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Karadeniz sahil yolu Giresun’da kapatıldı, Hopa’da denizle birleşti

Karadeniz Sahil Yolu’nun Artvin’in Hopa ile Kemalpaşa ilçeleri arasında kalan kısmı şiddetli fırtına sonucu oluşan dalgalar nedeniyle denizle birleşti.

Çevre
  • 27.11.2023 16:14
  • Giriş: 27.11.2023 16:14
  • Güncelleme: 27.11.2023 16:25
Kaynak: İHA
Karadeniz sahil yolu Giresun’da kapatıldı, Hopa’da denizle birleşti
Fotoğraf: İHA

Milyarlarca dolara mal olan Karadeniz Otoyolu Karadeniz’e karıştı. Kabaran deniz, karayolunu adeta göle döndürdü, Hopa-Kemalpaşa arasında yol denizle birleşti.

Birçok noktada ulaşım aksarken, Artvin’in Hopa ile Kemalpaşa ilçeleri arasında kalan kısmı şiddetli fırtına sonucu oluşan dalgalar nedeniyle denizle birleşti. 

Kabaran deniz karayolunu adeta döndürürken, o anlar yoldan geçen araçtakilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

Sürücüler, Hopa-Kemalpaşa yolunu kullanmamaları konusunda uyarıldı. 

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