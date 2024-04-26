Karadeniz Sahil Yolu'nda zincirleme kaza: 1’i ağır 2 yaralı

Rize’de arıza yapan aracını iten sürücüye ve ona çarpan araca başka bir araç çarptı. 3 aracın karıştığı kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Rize’de arıza yapan aracını iten sürücüye ve ona çarpan araca başka bir araç çarptı. 3 aracın karıştığı kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza Rize Merkez’e bağlı Balıkçılar Köyü Karadeniz Sahil Yolu üzerinde meydanda geldi. Edinilen bilgiye göre Levent Dalmış (35) idaresindeki 53 LB 189 plakalı otomobil yolda arıza yaptı. Otomobilini yoldan çıkarmak isteyen Dalmış inerek aracını itmeye başladı.

Bu esnada yoldan 53 DC 113 plakalı araç ile geçen Yusuf K. Dalmış ve arıza yaptığı için çarptığı aracına çarptı. Ardından Muhammet Ş.C. idaresindeki 34 GLF 790 otomobil ise Yusuf K. idaresindeki otomobile çarptı. Meydana gelen zincirleme kazada Levent Dalmış ile Yusuf K. Yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar Levent Dalmış ile Yusuf K. yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi.

Olayla soruşturma başlatılırken Levent Dalmış’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.