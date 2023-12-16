Karamollaoğlu'dan CHP Genel Başkanı Özel'e teşekkür

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, partisinin TBMM'de grup kurmak için gerekli "20 milletvekiline sahip olma" kriterini kaybetmesinin ardından partisine vekil desteği veren CHP Genel Başkanı Özel'e teşekkür etti. Bugün, Kütahya Milletvekili Kasap, CHP'den Saadet Partisine geçmişti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Grubumuzun devamı adına büyük bir kadirşinaslık gösteren CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e, CHP yönetimine ve kadrolarına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu, Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in hayatını kaybetmesiyle TBMM'de grup kurmak için gerekli "20 milletvekiline sahip olma" kriterini kaybeden partisine desteğinden dolayı CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP'ye sosyal medya hesabından teşekkür etti.

Karamollaoğlu paylaşımında, "Grubumuzun devamı adına büyük bir kadirşinaslık gösteren CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e, CHP yönetimine ve kadrolarına teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Grubumuzun devamı adına büyük bir kadirşinaslık gösteren CHP Genel Başkanı Sn. @eczozgurozel’e, CHP yönetimine ve kadrolarına teşekkür ediyorum. — Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) December 16, 2023

KÜTAHYA MİLLETVEKİLİ KASAP, CHP'DEN SAADET PARTİSİNE GEÇTİ

Saadet Partisinin sandalye sayısı, Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in yaşamını yitirmesiyle 19'a düşmüş ve parti, TBMM'de grup kurma kriterini kaybetmişti.

Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın CHP'den istifa ederek, Saadet Partisine katılmasıyla Saadet Partisinin milletvekili sayısı, grup kurmak için yeter sayı olan 20'ye ulaşmıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Manisa'da katıldığı programda, "Saadet Partisi sözünü söyleyemez hale gelirse bu demokrasi açısından da çok ayıp" ifadelerini kullanmış, Saadet Partisinin grubunun düşmemesi gerektiğini belirtmişti.

Özel, Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın CHP grubu adına fedakarlık yaparak bütçe görüşmeleri boyunca Saadet Partisine katılacağını, Saadet Partisinin de böylece genel kurulda her gün 60 dakikalık söz hakkını kullanacağını kaydetmişti.