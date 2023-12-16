Meclis grubu düşmüştü: CHP'li Ali Fazıl Kasap, Saadet Partisi’ne katıldı

CHP Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Saadet Partisi’ne katıldı. Saadet Partili Milletvekili Hasan Bitmez'in yaşamını yitirmesinin ardından Saadet-Gelecek ittifakı'nın Meclis'teki grubu düşmüştü. Kasap'ın katılımıyla birlikte ittifak Meclis'te grup oluşturma kriterini yeniden kazandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Saadet Partisi'ne (SP) geçti.

Saadet Partili Milletvekili Hasan Bitmez'in hayatını kaybetmesinin ardından Saadet-Gelecek ittifakı'nın Meclis'teki grubu düşmüştü.

Saadet Partisi'nin, grubu yeniden oluşturmak için partiye en az bir milletvekili daha dahil etme çalışmaları yürüttüğü görüşmelerin ardından CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, SP'ye katıldı.

Böylece Saadet Partisi, milletvekili Meclis'te grup oluşturma kriterini yeniden kazandı.

"TÜM SİYASAL PARTİLERDEN BU TAVRA DESTEK BEKLİYORUZ"

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, konuya ilişkin TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada, şunları belirtti:

"Dağıtılan programda Saadet Partisinin grubunun düşürüldüğünü görüyoruz. Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'e Allah'tan rahmet ve ailesine sabırlar diliyorum. TBMM çatısı altında muhalefetin söz hakkının kısıtlanmaması, halkın yaşadığı gerçeklerin açıkça Meclis kürsüsünde ifade edilmesine olanak tanınması ve bütçe görüşmeleri süresiyle kısıtlı olmak kaydıyla Kütahya Milletvekilimiz Ali Fazıl Kasap, CHP'den istifa ederek bu amaçla Saadet Partisi Grubu'na geçmiş bulunuyor."

Günaydın, yarından itibaren Saadet Partisi Grubu'nun TBMM'de temsil edileceğini söyleyerek, "Muhalefetin söz hakkının kısıtlanmaması amacıyla bu tavrı almış bulunuyoruz. Tüm siyasal partilerden de bu tavra destek bekliyoruz" ifadesini kullandı.

TBMM İçtüzüğüne göre, milletvekili sayısı 20'nin altında kalan siyasi partiler Meclis'te grup oluşturamıyor.