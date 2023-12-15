TBMM’deki Saadet-Gelecek grubu düştü

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez’in hayatını kaybetmesiyle, Meclis'te bir vekili eksilen Saadet-Gelecek grubu düştü. Bir siyasi partinin Meclis’te grup kurması için en az 20 milletvekili olması gerekiyor.

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez’in hayatını kaybetmesiyle, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 20 milletvekiliyle temsil edilen Saadet-Gelecek grubu düştü.

TBMM’de bir vekili eksilen Saadet-Gelecek grubu, iç tüzük gereği grup kurmak için gereken 20 milletvekili kuralını yerine getiremediği için düşmüş oldu. Bitmez’in hayatını kaybetmesinin ardından Meclis’te 599 milletvekili kaldı.

MECLİS GRUBU İÇİN EN AZ 20 MİLLETVEKİLİ GEREKİYOR

Bir siyasi partinin Meclis’te grup kurması için en az 20 milletvekili olması gerekiyor.

14 Mayıs’ta yapılan genel seçimde CHP listelerinden seçime giren ve 10’ar milletvekili çıkaran Saadet ve Gelecek partileri, Temmuz ayında Meclis’te ortak grup kurmuştu.

İki parti arasındaki "grup protokolü" 6 Temmuz’da imzalanmıştı. DEVA, 14 Mayıs'taki genel seçim sonrasında grup kurma görüşmelerinden çekilmiş, bunun üzerine Gelecek Partili 10 isim Saadet Partisi'ne geçmişti.