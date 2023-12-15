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Tepkilerin odağındaki AKP'li Özlem Zengin, sessizliğini koruyor

Dün hayatını kaybeden Saadet Partili Hasan Bitmez'in kürsüde fenalaştığı sırada kendisini hedef almayı sürdürdüğü ve "Allah’ın gazabı böyle olur" ifadesini kullandığı iddia edilen AKP'li Özlem Zengin, gelen tüm eleştiriler karşısında sessizliğini koruyor.

Güncel
  • 15.12.2023 09:35
  • Giriş: 15.12.2023 09:35
  • Güncelleme: 15.12.2023 09:53
Kaynak: Haber Merkezi
Tepkilerin odağındaki AKP'li Özlem Zengin, sessizliğini koruyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda fenalaştıktan sonra hastanede tedavi altına alınan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti. Kürsüdeki konuşması sırasında sürekli Bitmez'e sataşan, sözünü kesen AKP AK Grup Başkanvekili Özlem Zengin ise gelen tepkilere rağmen sessizliğini sürdürüyor. 

Geçtiğimiz salı günü (12 Aralık) Meclis kürsüsünde yaptığı konuşma sırasında fenalaşan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, dün (14 Aralık) hayatını kaybetti.

İktidarın İsrail politikasını eleştirdiği konuşması sırasında AKP sıralarından gelen sataşmalara yanıt veren, konuşmasının bitmesinin hemen ardından da kalp krizi geçirerek yere düşen Bitmez'e, AKP sıralarından gelen "Allah’ın gazabı böyle olur" ifadesi ise Meclis tutanaklarına geçti. 

Zengin, AKP sıralarından gelen "Allah’ın gazabı böyle olur işte, Allah’ın gazabı" sözleri için "Bazı arkadaşlarımız arkalarda olduğu için olayın ne olduğunu hemen anlayamamış olabilirler" açıklamasını yaptı. 

CHP’li milletvekilleri "Allah’ın gazabı böyle olur" sözünü AKP'li Zengin’in söylediğini iddia etti. Zengin, bu iddia karşısında hala sessizliğini bozmadı. 

Kürsüde konuşurken fenalaşarak yere yığılan Bitmez'e uzun süre kalp masajı yapılmıştı / AA

TAZİYE MESAJI SAMİMİM BULUNMADI

Zengin'in Bitmez ölüm haberi sonrası X hesabından paylaştığı başsağlığı mesajı da tepki çekti.

Zengin, mesajında, "Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez’e Cenab-ı Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına, Saadet Partisi camiasına ve Meclisimize başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" ifadelerini kullanırken, mesaj samimi bulunmadı. Özlem'e tepki yağdı.

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