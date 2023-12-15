Tepkilerin odağındaki AKP'li Özlem Zengin, sessizliğini koruyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda fenalaştıktan sonra hastanede tedavi altına alınan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti. Kürsüdeki konuşması sırasında sürekli Bitmez'e sataşan, sözünü kesen AKP AK Grup Başkanvekili Özlem Zengin ise gelen tepkilere rağmen sessizliğini sürdürüyor.

Geçtiğimiz salı günü (12 Aralık) Meclis kürsüsünde yaptığı konuşma sırasında fenalaşan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, dün (14 Aralık) hayatını kaybetti.

İktidarın İsrail politikasını eleştirdiği konuşması sırasında AKP sıralarından gelen sataşmalara yanıt veren, konuşmasının bitmesinin hemen ardından da kalp krizi geçirerek yere düşen Bitmez'e, AKP sıralarından gelen "Allah’ın gazabı böyle olur" ifadesi ise Meclis tutanaklarına geçti.

Zengin, AKP sıralarından gelen "Allah’ın gazabı böyle olur işte, Allah’ın gazabı" sözleri için "Bazı arkadaşlarımız arkalarda olduğu için olayın ne olduğunu hemen anlayamamış olabilirler" açıklamasını yaptı.

CHP’li milletvekilleri "Allah’ın gazabı böyle olur" sözünü AKP'li Zengin’in söylediğini iddia etti. Zengin, bu iddia karşısında hala sessizliğini bozmadı.