Karamollaoğlu: Erdoğan, Necmettin Erbakan'ın evini kuşattırdı ve hapse attırmak istedi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 sene önce Necmettin Erbakan'ı hapse attırmak istediğini söyledi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 2006 yılında Necmettin Erbakan'ın evini polis ile kuşattırdığını ve hapse attırmak istediğini söyledi.

KRT'de katıldığı programda konuşan Karamollaoğlu, yaşananları şu şöyle anlattı:

HASAN KALYONCU ERDOĞAN'A "BURAYI BAŞINA YIKARIM" DEMİŞ

"Erbakan Hoca, 2006 yılında hapse mahkum olduğunda Tayyip Erdoğan polisle evini kuşattırdı. Hapse attırmak için büyük bir gayretin içine girdi. Çünkü mahkum olmuştu. Evinden alacak... Hocamızı ilzam etmek için, kötü göstermek için hapse attıracaktı. Evi kuşatıldı. O zaman Allah rahmet eylesin Hasan Kalyoncu, bizim Gaziantep eski il başkanımız. AK Parti'nin kuruluşunda da yer almıştı. Tayyip Erdoğan'a gitti. 'Eğer Erbakan'ı tutuklarsan burayı senin başına yıkarım. Ben siyaseten seni yaşatmam' dedi. Onun üzerine Tayyip Bey ev hapsine çevrilmesini sağladı. Ve arkasından da Abdullah Gül Bey Cumhurbaşkanı olduktan sonra Erbakan Hocamızın affını kendisi gerçekleştirdi. Yani Erbakan Hoca siyasi hayata Abdullah Gül'ün bu affıyla dönebildi."

O dönem Erdoğan başbakan olarak görev yaparken Necmettin Erbakan'ın ise 'kayıp trilyon' davasında aldığı hapis cezası nedeniyle Saadet Partisi genel başkanlığı ve üyeliği düşürülmüştü. 2008'de dönemin cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından affedilen Erbakan, Ekim 2010'da tekrar Saadet Partisi Genel Başkanı seçilmiş, Şubat 2011'de ise ölmüştü.