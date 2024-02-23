Kulis: Erdoğan mitinglerden pek memnun değil

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitinglerden memnun olmadığını yazdı.

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şu ana kadar yapılan yerel seçim mitinglerinden memnun olmadığını yazdı.

Erdoğan'ın mitingleri 'ruhsuz' bulduğunu ifade eden Babacan, şunları ifade etti:

"Son dönemde yapılan AKP mitinglerinde genel bir tepkisizlik ve bıkkınlık durumu var. Kalabalıkların coşkusunu yitirmiş hali, kimilerine göre seçim yorgunluğuna, kimilerine göre de ekonomik krize ve memnuniyetsizliğe bağlanıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da mitinglerden pek memnun olmadığı aktarılan bilgiler arasında. Tabanın coşkusunu yitirdiği, artık açıklanan vaatlerin, verilen sözlerin vatandaşa ulaşmadığı yorumları yapılıyor. Bu tepkisizliğin sandığa nasıl yansıyacağı merak ediliyor. Hep birlikte göreceğiz…"

"ANKARA'DAKİ FARKIN KAPANMASI MÜMKÜN GÖZÜKMÜYOR"

Öte yandan Nuray Babacan, AKP'nin Ankara'da umudu kesmeye başladığını da belirtti. AKP'nin yaptırdığı anketlerde Mansur Yavaş ve Turgut Altınok arasında 15 puan fark olduğunu ve bunun kapatılmasının mümkün gözükmediğini vurgulayan Babacan, "Başkent Ankara’daki durumda pek değişiklik yok. CHP’nin adayı Mansur Yavaş ile AKP’nin adayı Turgut Altınok arasındaki farkın değişmediği ve kapatılmasının da mümkün görünmediği dile getiriliyor. İlçelerde Etimesgut ve Polatlı’nın CHP’ye geçebileceğini iddia edenler var" dedi.