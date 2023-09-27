Karamollaoğlu'ndan Soylu'ya destek çıkan Bahçeli'ye eleştiri: Ucu kendilerine dokununca

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, isim vermeden eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya destek çıkan MHP lideri Devlet Bahçeli'yi eleştirdi. Bahçeli'nin mülteci ve ekonomi konusunda konuşmadığını söyleyen Karamollaoğlu, "Bir şeylerin ucu kendilerine dokununca birbirlerine nasıl sahip çıktıklarına şahit oluyoruz" dedi.

Yurtdışına çıkmak üzereyken yakalanan ve ardından tutuklanan suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan ile ilişkisi olduğu iddiasıyla eleştirilen eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sahip çıkmasının ardından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Bahçeli'yi isim vermeden eleştirdi.

KARAMOLLAOĞLU İSİM VERMEDEN ELEŞTİRDİ

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Süleyman Soylu'ya destek çıkan Bahçeli'ye tepki gösterdi.

Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Sınırlarımızın kevgire dönüşü karşısında hiçbir açıklama yapmayan, vatandaşın alım gücünün gün be gün eriyişi karşısında sessiz kalan, uyuşturucu-siyaset-mafya üçgenine karşı sesini yükseltemeyenlerin, bir şeylerin ucu kendilerine dokununca birbirlerine nasıl sahip çıktıklarına şahit oluyoruz.

Çok net ifade ediyorum, biz Saadet Partisi olarak, siyasi anlayışımız ve ahlakımız gereğince;

-İktidar da yapsa insanımızın hayrına olacak her icraatın arkasındayız!

-Uyuşturucu tacirlerine, mafyalara, çetelere karşı kim mücadele veriyorsa onun yanındayız!

-Evlatlarımızı zehirleyenlere kim diz çöktürüyorsa, şehirlerimizin huzur ve güvenliğini bozanlardan kim hesap soruyorsa biz onların destekçisiyiz!”