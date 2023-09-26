Bahçeli, Soylu’ya neden sahip çıktı?

Bahçeli, aylar süren suskunluğunun ardından tutuklanan suç örgütü elebaşısı Kaplan’a yakınlığıyla gündeme gelen Soylu’ya sahip çıktı. Soylu, Bahçeli’ye teşekkür ederken Bahçeli’nin bu çıkışı soru işaretleri doğurdu.

Haber Merkezi

Seçim sonrası görevden alınan eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yakın suç örgütü elebaşısı Ayhan Boran Kaplan’ın tutuklanmasının yankıları sürüyor. Soylu’nun görevden alınmasına ve Emniyette Soylu’ya yakın isimlerin tasfiyesine sessiz kalan MHP lideri Devlet Bahçeli, aylar süren suskunluğunu bozarak Soylu’ya sahip çıktı. İsim vermeden Ayhan Bora Kaplan soruşturması hakkında açıklama yapan Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi Sayın Süleyman Soylu’nun sonuna kadar arkasındadır" dedi.

Bahçeli, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Ayhan Bora Kaplan liderliğindeki çeteye yönelik operasyon üzerine şu açıklamayı yaptı: "Hakkında pek çok iddianın bulunduğu bir şahsa karşı icra edilen operasyonun hitamında Sayın Soylu’nun sözde irtibat ve illiyeti bahanesiyle töhmet altında bırakılması, sürekli tahrik ve taciz cenderesinde tutulması hem şerefli bir davranış olmayıp hem de adil, hukuki ve hakkaniyetli bir muamele değildir."

ARKANDAYIZ MESAJI

MHP lideri, konunun Soylu’yla hiçbir ilgisinin olmadığını öne sürdüğü açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Sorosçu Kavala ile terörist Demirtaş’ı bayraklaştırıp nevzuhur hak talebi için milli ve manevi tüm değerlerle ters düşen güdümlü kişilerin Sayın Soylu’yu hiçbir alakasının olmadığı yasadışı ilişki ağlarında devamlı gösterme çabası müfteriliğin daniskası, müptezelliğin de düpedüz şahikasıdır. Bilmeyenler için tekrar ifade etmeliyim ki, Sayın Süleyman Soylu Türk milletine mal olmuş, bakanlığı döneminde koltuğunda bir saniye oturmayarak dağ tepe demeden dolaşmış, bölücü terör örgütüne kök söktürmüştür. Bu itibarla Milliyetçi Hareket Partisi, vefanın ve siyasi ahlakın bir gereği olarak Sayın Süleyman Soylu’nun sonuna kadar arkasındadır."

Soylu, kendisine destek veren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sözlerine ilişkin, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli büyüğüme saygılarımı sunuyorum. Allah başımızdan eksik etmesin" ifadelerini kullandı.

ARDINDA NE VAR?

Öte yandan MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya aylar sonra sahip çıkması pek çok soru işareti ortaya çıkardı. Kimi iddialara göre Kaplan çetesine yönelik operasyonun bununla sınırlı kalmayacağı, ucu MHP’ye de dokunan benzer operasyonların gelebileceği endişesi. Diğer bir iddia ise Soylu’nun temsil ettiği siyasi kanada Bahçeli’nin sahip çıktığı, önümüzdeki süreçte Behçeli’nin bu siyasal çizgiyi seçim sonrası yeni döneme işaret eden Erdoğan’a rağmen sürdürmek istemesi. Bu iddiaların önümüzdeki süreçte ittifak içinde bir çatlak yaratıp yaratmayacağı ise merak konusu.

MAAŞLI SİYASETÇİYE DAİR BİLGİ YOKMUŞ!

Suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddialarının ardında, Peker’den ayda 10 bin dolar alan bir siyasetçi bulunduğunu açıklayan eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun iddiasına dair Meclis Başkanlığı’nın elinde bilgi olmadığı ortaya çıktı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Soylu’nun “Sedat Peker’den aylık 10 bin dolar alan siyasetçi” iddiasına dair sorulan soruya, ellerinde bilgi olmadığını söyleyerek yanıt verdi. Oysa Şentop, iddiaların ardından Soylu ile görüşme gerçekleştirmişti. Numan Kurtulmuş, basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bu sabah TBMM’de bir araya geldi. Düzenlenen etkinlikte Kurtulmuş’a, dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun gündeme getirdiği, Sedat Peker’den ayda 10 bin dolar alan siyasetçinin kim olduğu da soruldu. Kurtulmuş, soruya verdiği yanıtta, Meclis Başkanlığı’nın elinde bu konuda bir bilgi bulunmadığını söyledi.