Karamollaoğlu: Önümüzdeki günlerde geniş kapsamlı değerlendirme yapacağız

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, seçim sonuçlarının ülke ve millet için hayırlara vesile olmasını diledi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, seçim sonuçlarının ülke ve millet için hayırlara vesile olmasını diledi.

Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin yaptığı açıklamada, "Kıymetli vatandaşlarımız; seçim sonuçlarının ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu şunları kaydetti:

"Özellikle tüm zorluklara ve imkansızlıklara rağmen bütün seçim bölgelerinde canla başla çalışan başta adaylarımız olmak üzere, mahalle temsilcilerimizden genel merkez birimlerimize varıncaya dek ana kademe teşkilatımıza, gençlik kollarımıza, kadın kollarımıza ve üyelerimize gayretleri için çok teşekkür ediyorum. Özverili bir çalışma ortaya koydular. Allah onlardan razı olsun. Önümüzdeki günlerde seçimin geniş kapsamlı bir değerlendirmesini yapacağız elbette. Bu aşamada seçim neticelerinin ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyor, saygılar sunuyorum."