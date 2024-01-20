Karamollaoğlu’ndan Akşener’e Sivas telefonu: Böyle bir ifadem hiçbir zaman olmadı

İYİ Parti Sivas Belediye Başkan Adayı Mehmet Ceylan'ın, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun 1989'da Sivas Belediye Başkanı seçildikten birkaç ay sonra "Cumhuriyet burada kuruldu burada yıkılacak" dediği iddiasıyla ilgili Karamollaoğlu, Meral Akşener'i aradı. Karamollaoğlu, hiçbir zaman böyle bir cümle kurmadığını söyledi.

İYİ Parti’nin Sivas Belediye Başkan Adayı Mehmet Ceylan, Meral Akşener’in de bulunduğu salonda Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun Sivas Belediye Başkanı olduğu dönemde "Cumhuriyet burada kuruldu burada yıkılacak" dediğini iddia ederek, “Bu soysuzluk değil de nedir?” diye sormuştu.

Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın'ın, Karamollaoğlu'nun böyle bir cümle kurmadığını beyan etmesinin ardından Temel Karamollaoğlu'nun Meral Akşener ile telefonda görüştüğü öğrenildi.

T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre dün Akşener’i arayan Karamollaoğlu, kendisine atfedilen sözlerle ilgili, “Böyle bir ifadem hiçbir zaman olmadı” ifadesini kullandı.

Dünkü telefon görüşmesini İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu da T24’e doğruladı.