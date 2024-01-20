Karanfiller Nâzım Hikmet için

Yunis ALAÇAM

Usta şair Nâzım Hikmet, 122. doğum gününde Türkiye’den ayrıldığı son kara parçası olan Sarıyer Tarabya’da bugün saat 08.30’da yapılacak çeşitli etkinliklerle anılıyor.

İstanbul Boğazı’nda Tarabya Oteli’nin önünde Nâzım sevdalılarının katılımıyla düzenlenen programda mavi gözlü dev için denize karanfiller bırakılacak. Hemen ardından tüm misafirlerimiz tekne ile Kireçburnu’na geçecek. Kireçburnu sahilinde ise Jehan İstiklal Barbur’un şarkılarını seslendireceği “Serhan Asker’le Görkemli Hatıralar” programının canlı yayını yapılacak. Programın konukları ise Şükrü Genç ve Nebil Özgentürk olacak.