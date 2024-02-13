Karanlığa karşı ışık tuttular

Dış Haberler

Almanya'da aşırı sağa karşı eylemler büyüyerek devam ediyor. Münih’teki Theresienwiese adlı etkinlik alanında toplanan 100 bin kişi, “Demokrasi için ışık denizi” adıyla eylem düzenledi. Eylemciler, “Bir daha asla, şimdi” ve “AfD alternatif değildir” yazan döviz ve pankartlar açtı.

Eylem sırasında dağıtılan bildirilerde, “Ülkemizde insanların dışlanmasına ve zulme uğramasına izin vermeyeceğiz. Aşırı sağcılığa ve iğrenç sınır dışı fantezilerine karşı kendimizi savunuyoruz. Sessiz çoğunluk artık sessiz değil.” ifadeleri yer aldı. Eyleme katılan Münih Büyükşehir Belediye Başkanı Dieter Reiter de yaptığı açıklamada “Demokrasimizin, değerlerimizin ve özgürlüğümüzün savunması kesintisiz ve güçlü olmaya devam ediyor. Hepimizin tek bir hedefi var ve bu cesaret verici.” dedi.