Karanlıktan hep birlikte çıkacağız

Haber Merkezi

SOL Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İlkay Deniz Torun Yüce, seçim çalışmalarını Gebze’de sürdürdü. Gebze İşçi Dayanışma Evi’nde kadınlarla bir araya gelen Torun, adaylığının iktidarın kadınları aile kurumuna hapseden anlayışına karşı olduğunu belirtti.

Belediyeyi kazanması halinde kadınların istihdam olanaklarını büyüteceğini söyleyen Torun mücadele çağrısı yaptı. Torun, “Hayatın her alanında kadınların var olduğunu bu gerici anlayışa göstereceğiz” dedi.

Pir Sultan Abdal Derneği Kocaeli Şubesini de ziyaret eden Torun, “Seçimden seçime şirin gözükmeye çalışanlar ülkede yıllardır kutuplaştırma politikalarını uygulayanlardır” ifadelerine yer verdi.