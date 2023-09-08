"Karar baskı oluşturuyor"

Sivas Katliamı davasında AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın tutuklu Hayrettin Gül’ü affetmesine tepkiler sürüyor. Avrupa’da eylem düzenleyen Alevi örgütleri, kararın davada mahkemeye baskı oluşturduğunu söyledi.

Haber Merkezi

Avrupa'daki Alevi kurumları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sivas Katliamı davası hükümlüsü Hayrettin Gül'ün cezasını kaldırmasına tepki gösterdi.

Aralarında Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu'nun (AABK) da olduğu çok sayıda Alevi Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, "Madımak Katliamı insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur ve insanlığa karşı işlenen suçlarda zamanaşımı, cezanın indirimi ve affı olmaz. Düzmece deliller ve düzenlenen kumpaslarla AKP zindanlarında tutsak edilen yüzlerce aydın, muhalif siyasetçi, gazeteci, sendikacı, iş İnsanı sağlık sorunları ile boğuşurken AKP’li Cumhurbaşkanı’nın Hayrettin Gül'ü affetmesi başta Aleviler olmak üzere emek ve demokrasi güçlerine verilmiş bir gözdağı, aleni bir tehdittir. Cumhurbaşkanı bu kararı ile mayıs seçimleri öncesi ittifak yapmış olduğu Yeniden Refah Partisi, Büyük Birlik Partisi ve Hizbullah’ın uzantısı olduğu iddia edilen HÜDA-PAR’a vermiş olduğu sözleri tutmasının yanı sıra 14 Eylül 2023 Perşembe günü saat 14.00’te Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek olan ‘firari sanıklar’ yönünden devam eden Madımak Katliamı Davası Mahkeme Heyeti üzerinde bir baskı oluşturmaktadır" denildi.