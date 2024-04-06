Karar Resmi Gazete'de: Giresun'daki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak

Giresun'un Dereli ilçesi Tamdere Mahallesi'ndeki bazı taşınmazları acele kamulaştırılması kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Giresun'un Dereli ilçesi Tamdere Mahallesi'ndeki bazı taşınmazları acele kamulaştıracak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, "Dereli-Şebinkarahisar İl Yolu Bakımevi Sahası" yapımı için Giresun'un Dereli ilçesi Tamdere Mahallesi'ndeki bazı taşınmazlar ve üzerlerindeki müştemilat, KGM tarafından acele istimlak edilecek.