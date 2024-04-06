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Karar Resmi Gazete'de: Giresun'daki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak

Giresun'un Dereli ilçesi Tamdere Mahallesi'ndeki bazı taşınmazları acele kamulaştırılması kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Güncel
  • 06.04.2024 09:01
  • Giriş: 06.04.2024 09:01
  • Güncelleme: 06.04.2024 10:37
Kaynak: AA
Karar Resmi Gazete'de: Giresun'daki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak
Fotoğraf: AA

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Giresun'un Dereli ilçesi Tamdere Mahallesi'ndeki bazı taşınmazları acele kamulaştıracak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, "Dereli-Şebinkarahisar İl Yolu Bakımevi Sahası" yapımı için Giresun'un Dereli ilçesi Tamdere Mahallesi'ndeki bazı taşınmazlar ve üzerlerindeki müştemilat, KGM tarafından acele istimlak edilecek.

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