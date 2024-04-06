Karar Resmi Gazete'de: Giresun'daki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak
Giresun'un Dereli ilçesi Tamdere Mahallesi'ndeki bazı taşınmazları acele kamulaştırılması kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kaynak: AA
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Giresun'un Dereli ilçesi Tamdere Mahallesi'ndeki bazı taşınmazları acele kamulaştıracak.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, "Dereli-Şebinkarahisar İl Yolu Bakımevi Sahası" yapımı için Giresun'un Dereli ilçesi Tamdere Mahallesi'ndeki bazı taşınmazlar ve üzerlerindeki müştemilat, KGM tarafından acele istimlak edilecek.