Karayılan’ın sözlerinin ardından PKK’den 'SİHA' açıklaması

PKK Yürütme Komitesi üyesi Murat Karayılan'ın 'müjde' açıklamasının SİHA'larla ilgili olduğu ortaya çıktı. PKK tarafından yapılan açıklamada 1 yılda Rojava'da 15 adet SİHA düşürüldüğü belirtildi.

PKK, Türkiye'nin kullandığı SİHA’ları 'etkisizleştirme imkanı yakaladıklarını' ve son 1 yılda Suriye'de 15 adet SİHA düşürdüklerini açıkladı.

PKK Yürütme Komitesi üyesi Murat Karayılan, 5 gün önce yaptığı açıklamada birkaç gün içinde 'müjde' vereceklerini duyurmuştu.

Fırat Haber Ajansı’nın aktardığına göre Karayılan'ın 'müjde' olarak nitelediği duyuru SİHA'larla ilgili.

Haberde, Halk Savunma Merkezi (HSM) Karargah Komutanlığı'nın konuyla ilgili açıklamasına yer verildi. Açıklamada, "SİHA'ları etkisizleştirme imkanını yakalamıştır" denilirken 13 Şubat 2023'ten bu yana Rojava'da toplam 15 adet SİHA düşürüldüğü aktarıldı.

SİHA’ların düşürülme anlarının da kaydedildiği belirtilen açıklamada, ilgili görüntülerin basına servis edileceği aktarıldı.

NE OLMUŞTU?

15 Mart'ta Fırat Haber Ajansı’na (ANF) açıklamalarda bulunan PKK Yürütme Komitesi üyesi Murat Karayılan, birkaç gün içinde 'müjde' duyuracaklarına işaret ederek, “Newroz’da, önümüzdeki birkaç gün içerisinde halkımıza bir müjde vereceğiz. Müjdemizi yazılı bir açıklama ile duyuracağız. Bu müjde mücadelemizin yükseltilmesinde önemli rolü olan bir araç olacaktır” demişti.