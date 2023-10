Karayolları, iş güvenliği uzmanının, 7 kişinin öldüğü yoldaki kazalara ilişkin sorusuna trafik kanunu ile yanıt vermiş

Sivas’ta bugün 7 kişinin yaşamını yitirdiği karayoluna ilişkin, Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu üyesi ve A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Bedri Tekin’in CİMER üzerinden Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü’ne yoldaki kazaları sorduğu ve Müdürlüğün “2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 52.maddesi b) bendi uyarınca; ‘Sürücüler hızlarını, kullandıkları aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmak zorundadırlar. Bu hükme uygun davranıldığında olumsuz bir durumla karşılaşılmamış olacaktır” yanıtını verdiği ortaya çıktı.

Sivas’ın Gürün ilçesinde Pınarbaşı-Gürün kara yolu Yazyurdu mevkisinde, yolcu otobüsü yoğun yağışın da etkisiyle yoldan çıkarak devrildi. Makina Mühendisleri Odası (MMO) Yönetim Kurulu üyesi ve A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Bedri Tekin’in, yoldaki sorunlu yerleri daha önceden görerek, Kasım 2022’de CİMER üzerinden Karayolları Genel Müdürlüğü’ne başvurduğu ortaya çıktı. Tekin, başvurusunda şunları belirtti:

“Ankara'da ikamet ediyorum, ancak Sivas'ın Gürün ilçesi doğumluyum. Sık, sık Gürün’e Karayolu ile ve kendi kullandığım araçla giderim. Ankara'dan Gürün'e Kırıkkale, Kırşehir, Kayseri il ve ilçelerinde geçen yol ile ulaşılır. Yolun yaklaşık 50- 60 Km'lik bölümü Sivas dolayısı ile Gürün sınırları içerisindedir. Bu kısım Karayolları 6. Bölge (KAYSERİ) sorumluluğundadır. Maraşlı bakımevinden sonra özellikle de Ziyaret ve Mazıkıran mevkilerinde çok sayıda ölümlü/yaralanmalı trafik kazaları olmaktadır. Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde aşağıdaki sorularımın yanıtlanmasını istiyorum;

1- Bildiğim kadarı ile D-300 yolu olarak numaralandırılmış olan devlet yolunun Maraşlı Bakımevinden sonraki kesimde ve özellikle Ziyaret ve Mazıkıran mevkilerinde kara noktalar var mıdır, tespit edilmiş midir?

2- Maraşlı bakımevinden sonraki kesimlerde yılda kaç trafik kazası olmakta, kaç yaralanma, kaç ölüm, kaç sakat kalma olmaktadır?

3- Yolun iyileştirilmesi, kara noktaların ortadan kaldırılması için herhangi bir planlama, projelendirme, çalışma var mıdır?”

Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü ise Tekin’e şu yanıtı verdi:

“Bölge Müdürlüğümüz yol ağında bulunan (300-19) K.K.No'lu Pınarbaşı-Gürün devlet yolunda 7,5 (yedi buçuk) km asfalt serim çalışması ve 27,5 (yirmi yedi buçuk) km asfalt kazıma makinesi ile yol yüzeyini pürüzlendirme çalışmaları yapılmıştır. (300-20) K.K.No'lu Gürün- Darende devlet yolunda 1 (bir) km asfalt serim çalışması, 17,5 (on yedi buçuk) km yüzey pürüzlendirme çalışması ve 17,5 (on yedi buçuk) km sathi kaplama çalışması yapılmıştır. 300- 21 K.K.No'lu Darende-Malatya yolunda 1 (bir) km asfalt serim çalışması ve 10 (on) km sathi kaplama çalışması yapılmıştır. Bu bakım çalışmaların tamamı 2022 çalışma sezonunda gerçekleştirilmiş olup yolun tutuşunu ve konforunu arttırmak adına yapılmıştır. Bakım faaliyetleri çalışma sezonu elverdiğince rutin olarak devam etmektedir. Sathi kaplama imalatı yapılırken öncelikle ihtiyaç olan kesimlerde uygulama yapılmış olup, 2023 çalışma sezonunda bu yol ağımızda yeniden sathi kaplama çalışmaları gerçekleştirilecektir.

“KANUNA UYGUN DAVRANILDIĞINDA OLUMSUZ BİR DURUMLA KARŞILAŞILMAMIŞ OLACAKTIR”



2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 52.maddesi b) bendi uyarınca; Sürücüler hızlarını, kullandıkları aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmak zorundadırlar. Bu hükme uygun davranıldığında olumsuz bir durumla karşılaşılmamış olacaktır.”