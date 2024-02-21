Karayolları işçileri kadro talep ederek eylem yaptı

Emek Servisi

Karayolları Genel Müdürlüğü’nde birçok alanda görev yapan taşeron işçiler, kadrolu ve güvenceli çalışma hakkı talebiyle iş bırakmaya başladı. Her gün 13 bölge ve 132 şubenin birinde iş bırakma kararı alan Karayolları işçileri, dün Antalya’da işe çıkmadı.

Kadrolu ve güvenceli çalışma hakkı isteyen işçiler, sorunun Meclis'e gelmesini talep etti. Karayolları’nda taşeron olarak çalışan işçiler, “Hakkımız olan kadroyu istiyoruz. Kadrolu ve güvenceli çalışma bütün emekçilerin hakkıdır.” dedi.