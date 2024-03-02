Kardeşi kaçakçılıktan gözaltına alınmıştı: Görevden alınan Emniyet Müdürü Aslan'ın yerine atanan isim belli oldu

Mersin Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aslan'ın görevden alınmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Aslan, kardeşi Nezir Aslan'ın bir kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınmasının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alınmıştı. Mehmet Aslan'ın yerine Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk atandı.

Kardeşi Nezir Aslan'ın kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınmasının ardından Mersin Emniyet Müdürü görevinden alınan Mehmet Aslan hakkındaki karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan görevden alındı. Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne, Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk atandı.

Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan'ın kardeşi Nezir Aslan, 10 milyon adet kaçak makaronun ele geçirildiği bir operasyonda gözaltına alınmıştı.

Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, 20 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan'ın Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alındığını bildirmişti.

Ayyıldız, yaptığı yazılı açıklamada şunlara yer verilmişti:

"Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan'ın kardeşi Nezir Aslan'ın gözaltına alındığına yönelik haberler üzerine açıklama yapılması gereği duyulmuştur. Konu ile ilgili araştırma ve soruşturma yapmak üzere 18 Şubat 2024 tarihinde Polis Başmüfettişleri görevlendirilmiştir. Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alınmıştır."

Yaşananların ardından görevden alınan Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan’ın kardeşi Nezir Aslan'ın, silahlı bir saldırıda da adının geçtiği, Mehmet Aslan'ın ise ifadeyi alan komiseri çağırarak tutanağı değiştirdiği öne sürülmüştü. Ayrıca, Nezir Aslan isminin tutanaklara geçmesini sağlayan ve ismin çıkarılması talimatına karşı gelen komiserin il dışına tayin edildiği belirtilmişti.