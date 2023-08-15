Karlov suikasti soruşturmasında yeni gelişme: Kritik bir isim gözaltına alındı

İstanbul’da düzenlenen perasyonda, 2016 yılında Ankara’da Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov suikastini gerçekleştiren Mevlüt Mert Altıntaş’ın sorumlusu Ş.S.’nin eşi A.S. yakalanarak gözaltına alındı.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada, kritik bir isim Beylikdüzü'nde yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti, 2016'da Ankara’da Çağdaş Sanatlar Merkezi'ndeki fotoğraf sergisi açılışı sırasında açıklama yapan Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov’u öldüren Mevlüt Mert Altıntaş’ın FETÖ içerisindeki sorumlusu Ş.S’nin yine FETÖ üyeliğinden firari durumdaki eşi A.S’nin Beylikdüzü’nde olduğunu belirledi.

Ekipler, A.S.’nin kaldığı değerlendirilen bölgede çalışmalarını yoğunlaştırdı. Çalışmaların ardından geçtiğimiz Pazar günü A.S.’nin kaldığı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda A.S. gözaltına alındı.

A.S. hakkında yapılan sorgulamada ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

A.S.’nin ByLock veri kaydının da bulunduğu, daha önce FETÖ ile ilişkili olduğu gerekçesiyle kapanan bir şirkette çalıştığı öğrenildi. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda 1 cep telefonu, 1 sim kartı aparatı, 2 sim kartı, 1 hafıza kartı ele geçirildi.

A.S. işlemleri için emniyete götürüldü.

