Karma eğitimden ödün verilmemeli

Haber Merkezi

Bugün Dünya Kız Çocukları Günü. 2012’den beri kabul edilen bugüne ilişkin Laik Bilimsel Eğitim Platformu bir bildiri yayımladı. Bildiride şunlar denildi: “Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2022-2023 örgün eğitim istatistiklerine göre, açık ortaokulda 204 bin 934, açıköğretim lisesinde 1 milyon 139 bin 210 kız çocuğu bulunuyor. Her yıl okullaşma oranındaki ufak yüzdelik kıpırdanmalarla övünen MEB, hâlâ açık öğretimdekiler ve MESEM’deki öğrenciler de hesap edildiğinde 1,5 milyonu aşkın kız çocuğumuzun eğitim sistemi dışında olduğu gerçeğini görmezden gelmektedir. Karma eğitimi ortadan kaldırmaya yönelik girişimler, şiddetin ve cinsel istismarın önünü açmaktadır.

Bizler, çocuklarımızın ve ülkemizin aydınlık geleceği için tüm çocuklara ve özellikle kız çocuklarına laik ve bilimsel temele dayalı kaliteli bir eğitim verilmesini istiyoruz ve kız çocuklarının okullaşma oranını düşüren 4+4+4 kesintili eğitim sisteminin kaldırılmasını, kesintisiz temel eğitime geçilmesini; cinsiyete dayalı ayrımcılıkları kökleştirecek bilgilerin müfredattan çıkarılmasını; karma eğitimden ödün verilmemesini bekliyoruz.”