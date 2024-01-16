Karmakarışık ülkede anlatılacaklar çok

‘Eskisi Gibi Değil’ albümüyle dinleyiciyle buluşan Lara Di Lara, “Artık çok fazla ‘eskisi gibi değil’ tabirini kullandığımızı fark ettim. Karmakarışık bir ülkede ve dünyada yaşadığımız için anlatacağım çok şey oldu” dedi.

Işıl ÇALIŞKAN

Alternatif müziğin ülkemizdeki önemli temsilcilerinden Lara Di Lara, dördüncü stüdyo albümü ‘Eskisi Gibi Değil’ ile müzikseverlerin karşısında. Lara Di Lara, sözü ve müziği kendisine ait 13 şarkılık albümü, akustik öğeleri synth dünyasıyla harmanlıyor. Müzisyen, yeni albümü için “Annelik, doğurganlık, doğum, ölüm, doğa, birey olmak, güç, her şey ve hiçbir şey, protesto etmek, insan hakları, kadın hakları, çocuk hakları, politik erozyon, ayrımcılık, birlik ve beraberlik, aşk ve bırakabilmek üstüne bir albüm.” yorumunu yapıyor.

“Eskisi Gibi Değil”in oluşum sürecine dair konuşan Lara Di Lara, şu ifadeleri kullanıyor: “Son birkaç yıldan bu yana içimde ve kafamda birikenlerin sonucunda doğan bir albüm. Toplamda 13 parça ve 3 geçişten oluşuyor. Eskisi Gibi Değil’in akustik enstruman tınıları ile synth dünyasının bir karışımı olmasını istedim. Dinlediğim enstrümantal akustik müziklerden ilham aldım. Her albümümün bir köşesine işlemiş olmazsa olmazım Joni Mitchell’den ilham aldım. Konular kafamda ve içimde hep çok olduğu için, bir de karmakarışık bir ülkede ve dünyada yaşadığımız için anlatacağım çok şey oldu. Eskisi Gibi Değil; annelik, doğurganlık, doğum, ölüm, doğa, birey olmak, güç, her şey ve hiçbir şey, protesto etmek, insan hakları, kadın hakları, çocuk hakları, politik erozyon, ayrımcılık, birlik ve beraberlik, aşk ve bırakabilmek üstüne diyebilirim.”

NOSTALJİK BAKIŞ

Nelerin eskisi gibi olmadığını sorduğumuzda müzisyen, “Artık çok fazla ‘eskisi gibi değil’ tabirini kullandığımızı fark ettim ve bunun iki anlamlı oluşu hoşuma gitti. Yerine göre olumsuz, yerine göre olumlu. Ben de bu ikiliği işlemeye çalıştım albümün genelinde. Hem nostaljik ve dolayısıyla alışkanlıklarımızdan kopamayışımız, hem de yeniliğin gelişimi ve bunun çeşitli etkilerinden yola çıktım.” cevabını veriyor.

‘Büyü’ adlı şarkının video klibinin hikayesinden söz eden Lara Di Lara, “Klipte, 5 gencin aile baskısı başta olmak üzere, yaşadıkları zamanın getirdiği çeşitli baskılardan arkadaşlığın gücüyle bir ve beraber olarak kurtulup özgürlüklerini bulmaları için çıktıkları yolculuğu anlatıyor. Klibin yönetmeni Pelin Kaçar ile konuşurken her şeyin başının ‘çocukluk’ olduğunda hem fikir olduğumuz için, Pelin bu hikayeyle geldi. Yapımında emek vermiş çok güzel bir ekip var. Bu olmasaydı Büyü de görsel olarak hayat bulamazdı.” sözlerini kaydediyor.