Kars'ta 2 bin 300 rakımdaki Aygır Gölü'nde buzlar çözüldü

Kars'ın Susuz ilçesinde volkanik kayaçlar üzerinde bulunan ve kışın yüzeyi donan Aygır Gölü'nde buzlar çözüldü.

Türkiye'de kışın en uzun ve çetin geçtiği illerden kentte, Çıldır Gölü'nün ardından ilçede volkanik kayaçlar üzerinde bulunan 2 bin 300 rakımlı Aygır Gölü de tamamen buzla kaplanıyor.

"Eskimo" usulü balık avcılığının yapıldığı gölün buzları yüksek rakımda bulunması nedeniyle geç eriyor.

Gölün etrafındaki karları erimesiyle göldeki su seviyesi de yükseldi.