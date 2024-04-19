Kars'ta çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Kars'ta aralarında husumet bulunan aileler arasında çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kentte daha önce iki aile arasında çıkan ve bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin, Sukapı Mahallesi'nde karşılaşan taraflar tartıştı.

Olayın büyümesi üzerinde D.T, silahla Ş.S'yi yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesine kaldırılan Ş.S'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan D.T. gözaltına alındı, kavgada kullandığı silaha el konuldu.