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31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

Kars'ta muhtarlık kavgası: 3 kişi yaralandı

Kars'ın Kağızman ilçesinde bulunan Denizgölü köyünde muhtarlık seçim sonucu nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Yerel Seçim 2024
  • 02.04.2024 13:41
  • Giriş: 02.04.2024 13:41
  • Güncelleme: 02.04.2024 13:46
Kaynak: AA
Kars'ta muhtarlık kavgası: 3 kişi yaralandı

Kars'ın Kağızman ilçesinde, muhtarlık seçim sonucu nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Denizgölü köyünde muhtarlık seçimini A.Y'nin kazanması sonrası, diğer aday A.T. ile yakınları, köydeki bazı yurttaşlarla tartıştı.

İlçe merkezindeki Yüzüncü Yıl Caddesi'nde karşılaşan tarafların yakınları arasında çıkan tartışma, sopalı kavgaya dönüştü.

Yurttaşların araya girmesiyle sona eren kavgada, sopa darbesi alan 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, Kağızman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, jandarma ekipleri köyde güvenlik önlemi aldı.

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