Kars'ta muhtarlık kavgası: 3 kişi yaralandı

Kars'ın Kağızman ilçesinde bulunan Denizgölü köyünde muhtarlık seçim sonucu nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Kars'ın Kağızman ilçesinde, muhtarlık seçim sonucu nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Denizgölü köyünde muhtarlık seçimini A.Y'nin kazanması sonrası, diğer aday A.T. ile yakınları, köydeki bazı yurttaşlarla tartıştı.

İlçe merkezindeki Yüzüncü Yıl Caddesi'nde karşılaşan tarafların yakınları arasında çıkan tartışma, sopalı kavgaya dönüştü.

Yurttaşların araya girmesiyle sona eren kavgada, sopa darbesi alan 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, Kağızman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, jandarma ekipleri köyde güvenlik önlemi aldı.