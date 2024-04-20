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Kars'ta sobadan sızan gazdan zehirlenen kişi hayatını kaybetti

Kars’ta sobadan çıkan dumandan zehirlenen M.E., isimli kişi hayatını kaybetti.

Güncel
  • 20.04.2024 14:05
  • Giriş: 20.04.2024 14:05
  • Güncelleme: 20.04.2024 14:08
Kaynak: AA
Kars'ta sobadan sızan gazdan zehirlenen kişi hayatını kaybetti
Fotoğraf: İHA

Kars'ta sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hayatını kaybetti.

Yusufpaşa Mahallesi Karadağ Caddesi'nde müstakil evinde yalnız yaşayan M.E'den haber alamayan yakınları adrese gitti.

M.E'yi hareketsiz bulan yakınları, polis ve sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi.

Eve gelen sağlık ekibi, M.E'nin sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi.

M.E'nin cenazesi otopsi için Kars Harakani Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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