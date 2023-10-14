Kars’ta kuduz hastalığına karşı havadan oral aşı atımı yapılacak

Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 15-20 Ekim tarihleri arasında bölgede yapılacak olan "Türkiye’de Kuduz Hastalığına Karşı Oral Aşı Atım Çalışmaları" yapılacak.



Kars, Ardahan, Iğdır Veteriner Hekimler Odası Başkanı Ercan Ödül, 15 Ekim’de başlayacak olan Kuduz Hastalığına Karşı Oral Aşı Atım Çalışmaları nedeniyle vatandaşların dikkatli olmalarını ve aşılı yemlere dokunmamalarını istedi.

Vatandaşların duyarlı olmasını gerektiğini ifade eden Ödül, “Kuduz, hem hayvanların hem de bizlerin hayatını tehdit eden, bulaşıcı ve ölümcül bir hastalıktır. Şuur kaybı, huzursuzluk ve felçler şeklinde kendini gösterir. Ülkemizde kuduzun iki ana kaynağı köpekler ve son yıllarda da tilkilerdir. Hastalık bu hayvanlar yolu ile insanlara ve diğer hayvanlara yayılır. Kuduz hastalığından korunmada aşılama en etkin yöntemdir. Bunun için Tarım ve Orman Bakanlığı, tilkileri, köpek ve kedileri bu tehlikeli hastalıktan korumak için aşılama kampanyası başlatmıştır. Tilkiler köfte şeklindeki aşı yemleri kullanılarak, diğer hayvanlar ise şırınga ile aşılanmaktadır. Vatandaşlarımızın kuduz şüphesi bulunan hayvanlarla temas etmeleri durumunda derhal en yakın sağlık birimine başvurmaları gerekmektedir” dedi.

Bölgede 15-20 Ekim tarihleri arasında kuduz hastalığının yayılmasının önlenmesi amacıyla yaban hayatında yönelik oral aşı atım çalışmaları yapılacağına dikkat çeken Başkan Ödül, “Bu çalışmada uçaklar aracılığı ile tilkilerin dolaşabilecekleri alanlara aşı yemleri atılacaktır. Vatandaşlarımızı özellikle de çocukları bu aşılı yemlere dokunmamaları konusunda uyarıyoruz. Kapsülün içindeki aşı gözle veya ciltte yer alan açık bir yarayla temas ederse, temas noktalarını su ve sabun ile yıkamalı ve derhal en yakın sağlık kuruluşuna gidilmelidir. Havadan yaban hayatına yönelik atılan aşı yemi tilkilerde ağız yoluyla kullanılan SAD B19 suşu ile üretilmiş attenue canlı bir aşıdır. Aşının çevresinde bulunan köfte şeklindeki yem balık ve hayvan yemi ile parafin ve yağdan yapılmıştır. Bu karışım tilkiler için çok caziptir. Aşı plastik bir kapsülün içinde alüminyum folyo ile kaplanmış halde köftenin ortasında yer almaktadır. Tilkiler oldukça uzak mesafelerden bile aşılı yemin kokusunu alabilirler. Tilki köfteyi yerken dişleri ile aşının içinde bulunduğu kapsülü patlatacak ve aşı ağız boşluğuna yayılacaktır. Aşının buradan mukus membran ve lenf sistemi yolu ile tüm vücuda yayılması neticesinde hastalığa karşı bağışıklık oluşacaktır” diye konuştu.

İnsan yaşam alanlarında bulunan bütünlüğü bozulmamış bir aşı yemi diğer kişilerin göremeyeceği bir yere doğru ayakla itilmesi gerektiğini belirten Ödül, “Aşı yeminin yani köftenin kendisi insan sağlığına zararlı değildir; fakat sözkonusu aşı yemine insan teması sonucu insan kokusunun sinmesi aşı yeminin tilkiler için çekiciliğini azaltacaktır. Açılmış yırtılmış bir aşı kapsülüne dokunulmamalıdır. Aşı güvenlikle ilgili çok sayıda testten geçmiş olmakla birlikte canlı virüs içeren bir aşıdır. Açılmış kapsülle temas eden kişilerin önce kapsülle temas eden vücut bölgelerini su ve sabunla yıkamaları ve en kısa sürede bir sağlık kuruluşuna başvurmaları gerekmektedir. Aşı özellikle tilkiler için geliştirildiğinden içerdiği doz bir kediyi veya köpeği kuduza karşı aşılamak için yeterli değil. Bölgemiz üreticilerinin aşılama tarihlerine takip eden 1 hafta süreyle sahipli köpekleri başıboş bırakmamaları önemlidir” şeklinde konuştu.