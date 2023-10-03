Kartal fark yarattı

İsmail Kartal, Fenerbahçe’nin başında Süper Lig’de en az 10 maça çıkan teknik direktörler içinde yakaladığı puan ortalamasıyla tarihe geçti. Puan ortalamasını 2.30’un üstüne yükselten Kartal, Daum’u geride bıraktı.

Spor Servisi

Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup eden Fenerbahçe'de, teknik direktör İsmail Kartal rekora koşuyor. Sarı-lacivertliler ile 3. dönemini yaşayan deneyimli teknik adam, oynattığı futbol ve aldığı sonuçlarla dikkati çekiyor.

Bu sezon ligde ve Avrupa'da 7'şer müsabakaya çıkan ve oynadığı toplam 14 resmi maçın tamamını kazanan sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal'ın performansı göz dolduruyor. Takımına hem savunmada hem de hücumda tarihinin en iyi başlangıçlarından birini yaşatan Kartal, sarı-lacivertlilerin başında Süper Lig'de en az 10 maça çıkan teknik direktörler içinde yakaladığı puan ortalamasıyla kulüp tarihine geçmeyi başardı.

ORTALAMASI 2.30’U GEÇTİ

Ligde Fenerbahçe'nin başında çıktığı 2 dönemde 2.21 puan ortalaması elde eden Kartal, sarı-lacivertlilerin tarihine geçen Jorge Jesus, Christoph Daum, Emre Belözoğlu, Todor Veselinovic ve Carlos Alberto Parreira gibi teknik adamların gerisinde yer alıyordu. Bu sezon gösterdiği performansla Carlos Alberto Parreira dışındaki tüm teknik adamları tek tek geride bırakan İsmail Kartal, kulübün lig tarihindeki en başarılı 2. teknik direktörü oldu.

İsmail Kartal, Fenerbahçe ile lig tarihindeki puan ortalamasında 2.30'u geçmeyi başardı. Çaykur Rizespor maçıyla, sarı-lacivertliler ile 59'uncu karşılaşmasına çıkan Kartal, 41 galibiyet, 13 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etti.

Deneyimli teknik adam, söz konusu müsabakalarda 2.30'un üzerinde puan ortalaması yakaladı. İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin lig tarihinde en yüksek puan ortalamaları bulunan teknik direktörlerden Christoph Daum ve Emre Belözoğlu'nu geride bıraktı.

DAUM’UN ORTALAMASI 2.28

Fenerbahçe ile ligde 2 ayrı dönemde 4 sezon teknik direktörlük yapan Alman teknik adam Christoph Daum, üst üste 2 şampiyonluk yaşamıştı. Kalan 2 sezondaki 2 şampiyonluğu ise son maçlarda kaybeden Daum, gösterdiği performansla sarı-lacivertli taraftarların beğenisini toplamıştı. Söz konusu süreçte Fenerbahçe'nin başında 136 maça çıkan Daum, 97 galibiyet, 20 beraberlik ve 19 mağlubiyet yaşamıştı. Deneyimli teknik adam, elde ettiği bu sonuçlarla ligde 2.28 puan ortalaması yakalamıştı.

Başakşehir galibiyeti öncesinde 2.28 puan ortalamasına ulaşan Kartal, söz konusu galibiyetiyle puan ortalamasını 2.29'a yükseltmiş ve Daum'u geride bırakmayı başarmıştı.

İsmail Kartal, Daum'dan sonra Emre Belözoğlu'nu da geride bıraktı. Sarı-lacivertliler ile ligde 10 maça çıkan Emre Belözoğlu, bu dönemde elde ettiği 7 galibiyet, 2 beraberlik ve tek mağlubiyetle 2.30 puan ortalaması yakalamıştı.

Çaykur Rizespor müsabakası öncesinde 2.29 puan ortalamasına çıkan Kartal, Karadeniz temsilcisini de geçerek ortalamasını 2.30'un üzerine taşıdı ve Emre Belözoğlu'nu da geçmeyi başardı.

Fenerbahçe'de geçen sezon görev yapan Jorge Jesus, İsmail Kartal'ın oldukça gerisinde kalmıştı. Söz konusu dönemde oldukça etkili bir başlangıç yapan Portekizli teknik adam, 25 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyetle ligi 2.22 puan ortalamasıyla tamamlamıştı.

YENİ HEDEF PARREIRA

Fenerbahçe'de 1995-1996 sezonunda teknik direktörlük yapan ve şampiyonluğa ulaşan Brezilyalı çalıştırıcı Carlos Alberto Parreira, sarı-lacivertlilerin en başarılı teknik direktörü konumunda bulunuyor. Söz konusu sezonda takımıyla 34 maça çıkan Parreira, 26 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 2.47 puan ortalamasına ulaşmıştı.