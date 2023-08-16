Kartal’da zeytinyağı hırsızlığı: 2 bin liralık ürün çaldı

Kartal’da bir markete müşteri gibi giren kadın, reyonda bulunan zeytinyağlarını çaldı. Toplamda 2 bin Liralık ürün çalan kadın kayıplara karıştı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kartal’da bir markete müşteri gibi giren kadın, reyonda bulunan zeytinyağlarını çaldı. Toplamda 2 bin Liralık ürün çalan kadın kayıplara karıştı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Kartal’da meydana geldi. İddiaya göre, bir markete müşteri gibi gelen kadın, reyonda bulunan 4 şişe zeytinyağını çaldı. Kadın, kimsenin olmadığı esnada çaldığı zeytinyağlarını yanında getirdiği çantanın içerisine koydu.

Kısa sürede 2 bin Lira değerinde ürün çalan şahıs, aldığı diğer ürünlerin ödemesini yaparak marketten ayrıldı. İşletme sahipleri ise ürün sayımı esnasında durumu fark etti. Yaşanan hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.