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Kartal’da zeytinyağı hırsızlığı: 2 bin liralık ürün çaldı

Kartal’da bir markete müşteri gibi giren kadın, reyonda bulunan zeytinyağlarını çaldı. Toplamda 2 bin Liralık ürün çalan kadın kayıplara karıştı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Ajans Haberleri
  • 16.08.2023 16:03
  • Giriş: 16.08.2023 16:03
  • Güncelleme: 16.08.2023 16:04
Kaynak: iHA
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Kartal’da zeytinyağı hırsızlığı: 2 bin liralık ürün çaldı

Kartal’da bir markete müşteri gibi giren kadın, reyonda bulunan zeytinyağlarını çaldı. Toplamda 2 bin Liralık ürün çalan kadın kayıplara karıştı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Kartal’da meydana geldi. İddiaya göre, bir markete müşteri gibi gelen kadın, reyonda bulunan 4 şişe zeytinyağını çaldı. Kadın, kimsenin olmadığı esnada çaldığı zeytinyağlarını yanında getirdiği çantanın içerisine koydu.

Kısa sürede 2 bin Lira değerinde ürün çalan şahıs, aldığı diğer ürünlerin ödemesini yaparak marketten ayrıldı. İşletme sahipleri ise ürün sayımı esnasında durumu fark etti. Yaşanan hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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