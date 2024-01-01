Kaşıkla verip kepçeyle alacaklar

Emek Servisi

İşçi sendikalarının vergi dilimlerinin çalışanların lehine düzenlenmesi talepleri bir kez daha boşa çıktı. 2024 yılı gelir vergisi tarifesinin ilk dilimi 110 bin TL olarak berlendi. Sendikacılar karara "Çalışanlar daha erken vergi dilimine girecek, kaşıkla verilen artışlar kepçe ile geri alınacaktır" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan "Gelir Vergisi Genel Tebliği" ile 2024 yılına dair gelir vergileri yeniden değerleme oranında artırıldı. 2024 yılında uygulanacak gelir vergisi tarifesinin, ilk dilimi 70 bin TL’den 110 bin TL’ye, ikinci dilimi 150 bin TL’den 230 bin TL’ye, üçüncü dilimi 370 bin TL’den 580 bin TL’ye, dördüncü dilim ise 1 milyon 900 bin TL’den 3 milyon TL’ye çıkarıldı. İlk gelir dilimi 110 bin liradan başlayan yeni tarifeye göre, ücretliler başta olmak üzere tüm gelir vergisi mükellefleri daha geç üst dilimlerden vergi ödeyecek. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk dilimi 255 liraya artırma yetkisi vardı ancak kullanmadı. Yeni vergi dilimini X hesabırdan yorumlayan Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu (BASK) Genel Başkanı Mehmet Alper Öğretici, X hesabından "Bu tarifeye göre çalışanlar geçen seneye oranla daha erken vergi dilimine girecek, kaşıkla verilen artışlar kepçe ile vergi olarak geri alınacaktır. Vergi dilimi oranı çalışanlar için yüzde 15'te sabitlenmelidir" görüşünü dile getirdi. Vergi uzmanı Ozan Bingöl ise "Yeniden değerleme oranı 2000’den bu yana kuruşu kuruşuna uygulansaydı 2024 yılında gelir vergisinin ilk dilimi 288.571 TL olacaktı. Söyleyecek söz yok…" dedi.

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YENİ VERGİ DİLİMİ

• 110 bin TL'ye kadar: %15

• 230 bin TL’ye kadar: %20

• 580 bin TL’ye kadar: %27

• 3 milyon TL’ye kadar: %35

• 3 milyon TL'den fazlası: %40