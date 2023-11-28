Kasımpaşa'da yeni teknik direktör belli oldu
Kasımpaşa'da, Konyaspor maçının ardından görevinden istifa eden Kemal Özdeş'in yerine Sami Uğurlu teknik direktör görevine getirildi.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da yeni teknik direktör belli oldu.
İstanbul ekibinden yapılan açıklamada takımın başına Sami Uğurlu'nun getirildiği belirtildi.
Sami Uğurlu, 2022 yılında Kasımpaşa'da teknik sorumluyken yönetim kurulunun aldığı kararla görevine son verilmişti.
Kasımpaşa'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Kemal Özdeş Konyaspor maçı sonrası görevinden istifa etmiştir" denilmişti.
Açıklamanın devamında "Sayın Kemal Özdeş’e kulübümüze verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verilmişti.
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