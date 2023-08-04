Kastamonu'da ahşap kapı fabrikasında 2. kez başlayan yangın kontrol altına alındı
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kapı fabrikasında dün sabah saatlerinde başlayan ve öğle saatlerinde kontrol altına alınan yangın gece saatlerinde yeniden başladı.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bulunan Tosya Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan bir kapı imalatı fabrikasında dün kontrol altına alınan yangın gece saatlerinde yeniden başladı.
Tosya'da dün saat 07.30 sıralarında kapı imalatı fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın başlamıştı.
Kısa sürede büyüyen yangın fabrikayı sardı. Yangın fabrikanın bahçesinde bulunan ahşap malzemelere de sıçramıştı. Yangın ekiplerin müdahalesi sonrasında öğle saatleirnde kontrol altına alınmıştı.
Soğutma çalışmalarının sürdürüldüğü fabrikada bulunan ahşap malzemelerin rüzgarın etkisiyle tutuşması ve patlayan kimyasal maddelerin alev alması sonucu alevler tekrar yükselmeye başladı.
Tosya Belediyesi İtfaiye ve Tosya Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tekrar yangına müdahale ederek yeniden kontrol altına aldı.
Ekipler, alevlerin fabrika binasından dışarı çıkmasını engellemek ve olası yayılma riskini azaltmak amacıyla soğutma çalışmalarına devam ediyor.
Yangının büyüme ve sıçrama ihtimaline karşı alınan önlemlerin sürdürüleceği belirtildi.