Kastamonu'da köy muhtarı tartıştığı kişi tarafından silahla öldürüldü

Kastamonu'da köy muhtarı tartıştığı kişi tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kuzyaka köyünde su sayaçlarını okuyan köy muhtarı Mehmet Başoğlu ile daha önce köyde muhtarlık yaptığı öğrenilen Mehmet D. arasında, su faturasını ödemeyeceğini söylemesi üzerine telefonda tartışma çıktı.

Mehmet D. yaşanan tartışmanın ardından Baylar Mahallesi'nde su sayaçlarını okuyamaya devam eden Başoğlu'nun bulunduğu alana giderek muhtara tüfekle ateş etti.

Yaralanan Başoğlu, olay yerinde hayatını kaybetti. Muhtarın cenazesi Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaçan Mehmet D'nin yakalanması için Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlattı.

Bu arada Mehmet D'nin cinayetten sabıkasının bulunduğu öğrenildi.