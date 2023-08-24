Kastamonu kaçak balık avlananlar yakalandı

Kastamonu’nun Devrekani ilçesinde baraj ve göletlerde usulsüz avlanan şahıslar, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Şahıslara idari para cezası uygulanırken, 1 adet bot, bin metre balık ağı ve 350 kilogram balık ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’nun Devrekani ilçesindeki baraj ve göletlerde usulsüz avlanıldığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Ekipler tarafından gece vakti düzenlenen operasyonda usulsüz avlanan balıkçılar suçüstü yakalandı. Operasyonda 1 adet tek motorlu bot, bin metre balık ağı ve 350 kilogram balık ele geçirildi. Ele geçen balıklar tekrar canlı hayata devam etmesi için baraja bırakıldı.

Diğer malzemeler Kastamonu İl Tarım Müdürlüğüne teslim edildi. Şahıslara ise idari para cezası uygulandığı öğrenildi.