Kastamonu’da iki sokak köpeğini silahla yaralayan kişi yakalandı

Kastamonu’da iki sokak köpeğini tüfekle yaralayan şahıs yakalandı. Tedavi altına alınan yaralı köpeklerin vücudundan çok sayıda saçma çıkartılırken, durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kastamonu’nun Cide ilçesinde iki sokak köpeğini tüfekle yaralayan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Olay, dün Cide ilçesi Bağyurdu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahıs tarafından iki sokak köpeği tüfekle vuruldu.

Kanlar içerisinde kalan sokak köpeklerinden biri yaralı halde Cide Devlet Hastanesinin önüne geldi.

Saçmaların isabet ettiği diğer yaralı köpek ise düştüğü derede bulundu. İhbar üzerine Cide Belediyesi Veteriner Hekimlik Müdürlüğü ekiplerince yaralı köpekler, bulundukları yerden alınarak veteriner kliniğine götürüldü. Tedavi altına alınan yaralı köpeklerin vücudundan çok sayıda saçma çıkartılırken, durumlarının da ağır olduğu öğrenildi.

Yaşanan olayın ardından harekete geçen Cide İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kısa sürede olayın failini belirledi.

Ekipler tarafından evinden alınan şahıs karakola götürülerek, hakkında adli işlem başlatıldı.