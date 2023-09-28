Katalan şartı

İspanya’da sol koalisyon hükümeti kurulması için Katalanlar kilit konumda. Katalan partilerin destek için şartları siyasi af ve bağımsızlık referandumu.

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İspanya'da 23 Temmuz'da yapılan erken genel seçimlerin ardından hükümet kurulabilmiş değil. Seçimi az farkla da olsa önde kapatan merkez sağ Halk Partisi’nin ‘sağ blok’la hükümeti kurmakta zorlanması üzerine gözler ‘sol blok’ta.

Sol koalisyon hükümeti kurulması için ise kilit konumda olan Katalonya'daki siyasi partiler, af talebinin yanı sıra İspanya'dan ayrılmayı sağlayacak bağımsızlık referandumu şartını öne sürdü.

Sağ görüşlü Halk Partisi'nin (PP) Lideri Alberto Nunez Feijoo'nun azınlık hükümeti kurmak için güvenoyu isteyeceği oturumlar başlarken Katalonya özerk parlamentosu da eş zamanlı toplandı.

BİZE MECBURLAR

Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Pere Aragones, Feijoo'nun güvenoyu alamayacağını ve Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) Lideri ve Başbakan Pedro Sanchez'in sol koalisyon hükümeti kurabilmesi için Katalanların desteğini almasının zorunlu olduğunu söyledi.

Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) Partisi’nin de Eş Başkanı olan Aragones, Sanchez'in hükümeti kurabilmesi için şart koşulan taleplerinin ise sadece bir başlangıç olduğunu savundu. Referandum yapılmasını sağlayacak gerekli koşulları 2027'den önce garanti edilmesi gerektiğini kaydeden Aragones, seçimlerden sonra oluşan fırsatı iyi değerlendireceklerini ifade etti.

FEIJOO TALEPLERE KARŞI

23 Temmuz'da yapılan erken genel seçimlerde birinci parti seçilen PP Lideri Feijoo, Kral 6. Felipe tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilmişti. Feijoo, Katalanların af ve referandum taleplerini kesinlikle reddediyor.

Feijoo'nun güvenoyu alması için ilk oylamada mutlak çoğunluk olan 176 milletvekilini, 48 saat sonraki ikinci ve son oylamada ise basit çoğunluğu yakalaması gerekecek.

PP 133, aşırı sağcı Vox 33, Kanarya Koalisyonu 1, Navarra Halk Birliği 1 sandalyeye sahip. Sağ blok 169 sandalyeye ulaşırken mutlak çoğunluk olan 172’yi bulamıyor.

KOALİSYON YETMİYOR

İktidardaki PSOE ve Sumar adında birleşen sol blok 153 sandalyeye sahip. Sol cephenin 176 sandalyeye ulaşmak için toplam 23 vekile daha ihtiyacı var ve geleneksel müttefikleri ERC, Bildu, PNV ve BNG (hepsi bölgesel partiler) birlikte 19 sandalyeye sahip.

Feijoo'nun beklendiği gibi güvenoyu alamaması durumunda Sanchez'i hükümeti kurmakla görevlendirmesi öngörülüyor. Sanchez, Katalanların af talebine olumlu yaklaşsa da bu konuda olumlu bir adım atılmadı.

27 Kasım'a kadar hükümet kurulamaması durumunda erken seçim kararı alınması gerekiyor.