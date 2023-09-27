Zafer, değişim talebinin simgesi

Yunanistan’da ana muhalefet SYRIZA’nın yeni lideri, ABD’den gelen finansçı Kasselakis oldu. SYRIZA Merkez Komite Üyesi Bournous “Onun zaferi, değişim talebinin simgesi. Önceliğimiz çoğunluğun lehine bir alternatif kurmak” dedi.

Umut Can FIRTINA

Yunanistan’da haziran ayındaki genel seçimlerde aldığı çifte yenilgi sonrası yeni liderini seçen Radikal Sol İttifak’ta (SyrIza) yenilenme süreci başlıyor. ABD’den gelen finansçı Stefanos Kasselakis’in 133 bin partilinin oy kullandığı seçimde yüzde 57,61 oy alarak Aleksis Çipras’tan boşalan koltuğa oturması Yunanistan siyasetinde şok etkisi yarattı.

Bilinen tek siyasi faaliyeti, 14 yaşında göç ettiği ABD’de Başkan Joe Biden’ın 2008’deki seçim kampanyasında görev almak olan Kasselakis, 35 yaşında eski bir Goldman Sachs yöneticisi ve zengin bir armatör. “Goldman Sachs’ta çalışırken kapitalizmin ne denli zalim olduğunun bilincine vardığım için solcu oldum” diyen Kasselakis, haziran ayında milletvekili adayı olduğunda Yunanistan’da siyasete atılmasını “iş kariyerinin iki bölümü arasında kısa bir ara” olarak tanımlıyor.

Armatör olarak çalışırken ülkesiyle tekrar kurduğu bağlantı sayesinde “Yunanistan’ın ihtiyacı olan değişimlere dair görüşlerinin şekillendiğini” belirten Kasselakis, “SYRIZA, iktidara gelmek istiyorsa ABD tarzı bir demokrat partiye dönüşmesi ve merkez tabanı kucaklaması gerektiğini” belirtiyor. Kasselakis’in vaatleri arasında kamusal eğitime yatırımın artırılması, kilise ile devletin ayrılması, yargı reformları, eşcinsel evliliğin yasallaştırılması ile kamu ve özel sektörde çalışanların vergilerine “ciddi” indirimler yer alıyor.

Bir yanda partinin yenilenmesi gerektiği, diğer yanda Kasselakis’in siyasi derinliği ve somut politikalarının olmadığı için partinin parçalanacağı tartışmaları arasında SYRIZA, 2015’teki zaferinin ardından tekrar iktidara gelmek için büyük bir değişimin eşiğinde.

SYRIZA Merkez Komite Üyesi Yiannis Bournous, SYRIZA’da yaşanan değişime ilişkin BirGün’ün sorularını yanıtladı.

Yiannis Bournous

Steafanos Kasselakis, seçimde büyük bir çoğunlukla partinin lideri oldu. Kısa sürede bu desteği nasıl kazandı?

Kasselakis, mayıs ve hazirandaki iki ulusal seçimde listeye katılmak için Aleksis Çipras tarafından davet edildi. Partimizin başkanlığı için adaylığından uzun zaman önce ülkeyi dolaştı ve her bölgenin önemli sosyal sorunları ile özel koşullarını derinlemesine öğrenme fırsatı buldu. Parti başkanlığı yarışı sırasında, kişisel ve siyasi profilini Yunan toplumuna ve üyelerimize başarılı bir şekilde sunan etkileyici bir kampanya yürüttü. Partimize en değerli katkısı, özellikle adaylığı ve kampanyası sayesinde son iki haftada SYRIZA’ya 40 bin yeni üye çekebildik. Onun zaferi, eski ve yeni üyelerimizin çoğunluğunun partimizde köklü değişiklikler talep etmesini simgeliyor. Bu talep, son ulusal seçimlerdeki stratejik yenilginin ve Aleksis Çipras’ın istifa etmesiyle tarihsel bir dönemin kapanmasının ardından geldi. Bu değişim talebi ise ezici bir zafer getirdi.

SYRIZA, farklı yaklaşımları içinde barındıran bir siyasi birlik. Şimdi ise partinin parçalanacağı tartışmaları gündemde. Sizin beklentiniz nedir?

SYRIZA on yıldan fazla bir süre önce bir ittifaktan birleşik, çok yönlü bir partiye dönüştü. O zamandan beri, sadece 2015 yazında büyük bir bölünmeyi atlatmakla kalmadı, aynı zamanda birkaç hafta sonra, Eylül 2015'te tekrar seçimleri kazandı. Yanis Varoufakis’in MeRA25 partisi dâhil SYRIZA’dan koparak oluşan partilerin hiçbiri solcu ve ilerici insanların güvenini kazanmayı başaramadı. Bu, tüm Yunan solcularının aklında bulundurması gereken bir ders.

Bugün, partimizin, acil bir şekilde yapısının ve siyasi iletişiminin derinlemesine yeniden düzenlenmesine ve geçen haziran ayındaki stratejik seçim yenilgisinin ışığında siyasi stratejisini yeniden ayarlamasına ihtiyacı var. Tüm bunlar muhtemelen önümüzdeki aylarda gerçekleşecek olan olağanüstü kongrede tartışılacak. Bu, SYRIZA’nın son aylardaki krizden çıkmasının ve Yunan siyasi manzarasındaki pozisyonunu güçlendirmesinin yolu. Bu kolay bir süreç olmayacak ve içsel çalkantılar yaşanacak. Ancak yine de bu yolu izlemeye kararlıyız.

Kasselakis, partide “köklü değişiklikler” yapacağını ve partinin “ABD tarzı bir demokrat partiye” dönüşmesi gerektiğini söylüyor. Kasselakis partinin dümenini nereye kıracak?

Kasselakis, kampanyası boyunca "modern, vatansever, yönetici sol" vizyonunu sundu. Partimizin politik ve organizasyonel genişlemesine ilişkin son kongrede verilen kararlarını destekliyor ve Parti'nin işleyişine yeni metodolojiler getirmeyi arzuluyor. Başka bir deyişle, Kasselakis ve SYRIZA kadrolarının büyük çoğunluğu, partinin yeniden yapılanması ve Yunanistan'daki siyasi çatışmadaki kahraman rolün geri kazanılması için kolektif olarak çalışmaya kararlı. Son ulusal seçimlerdeki stratejik yenilgimizi aşmak ve Yunan halkının çoğunluğunun aradığı yeni umudu yaratmak için hazırız. Önceliğimiz, toplumsal çoğunluğun çıkarları lehine, ikna edici bir yönetim alternatifi sunmamıza izin verecek gerekli toplumsal ve siyasi ittifakları kurmaya başlamak.