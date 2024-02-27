Katar: Gazze'de henüz ateşkesle ilgili bir anlaşma yok

Katar, Gazze'de ateşkes ve esir değişimi konusunda İsrail ile Filistinli gruplar arasında duyurulabilecek bir anlaşmanın varlığını yalanladı.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, düzenlediği basın toplantısında, ateşkes ve esir takasıyla ilgili devam eden müzakerelerin şu ana kadar somut bir sonuç vermediğini söyledi.

En kısa zamanda anlaşmayla sonuçlanacak bir gelişmeden umutlu olduklarına ifade eden Ensari, "Ramazan ayında bir ateşkesin sağlanması için çabalıyoruz. Bu dönemde bazı Yahudi bayramları da söz konusu, dolayısıyla tüm tarafları ateşkese davet ediyoruz" dedi.

Anlaşmanın sağlanması için oldukça fazla engelin olduğunu belirten Ensari, müzakere sürecine zarar verebileceğinden dolayı bahsi geçen engellere dair detay vermedi.

Ateşkes ve esir takasıyla ilgili basında çıkan iddiaları hatırlatan Ensari, "Ateşkesin sağlanması için temel konularda net bir mutabakat yok. Herhangi bir anlaşma olsaydı duyuracaktım ancak bunun olması için hala çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu.

Ensari, İsrail'in ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya yönelik kısıtlama planlarına dair ise "Bu yönde atılacak her adım anlaşmanın önünde birer sorun olacak. Hatta bu gibi adımlarla tansiyonun yükselmesi muhtemeldir" değerlendirmesinde bulundu.