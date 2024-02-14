Kate Winslet'tan "Titanic" itirafı: Hayatım mahvoldu

Oscar'lı oyuncu Kate Winslet, Leonardo DiCaprio ile başrolleri paylaştıkları "Titanic" filminden sonra hayatının oldukça zor olduğunu söyledi. Winslet, "Dürüst olmak gerekirse kendimi oldukça zorbalığa uğramış hissettim. Sadece 'Tamam, bu korkunç bir şey ve umarım geçer' diye düşündüğümü hatırlıyorum. İngiliz basını aslında bana karşı oldukça kaba davrandı" diye konuştu.

11 dalda Oscar kazanan 1997 yapımı James Cameron imzalı "Titanic" filminde Leonardo DiCaprio ile başrolleri paylaşan ve "Rose" karakterine hayat veren Kate Winslet, filmin getirdiği şöhretin ardından hayatının 'oldukça zor' olduğunu anlattı.

Winslet, 'Titanic’in kazandığı uluslararası başarıyla kısa zaman içinde dünya çapında bir yıldıza dönüştü. Film, o sene kazandığı 11 Oscar ile tarihe geçti ve çok büyük bir şöhret kazandı.

Porter dergisine röportaj veren Winslet aradan geçen 24 yıldan sonra bir anda kazandığı bu büyük ünden nasıl "nefret ettiğini" anlattı.

"BASIN BANA ZORBALIK YAPTI"

Olumsuz yönlerine rağmen Titanic’te rol almaktan pişman olmadığını söyleyen Kate Winslet, yine de o dönem hemen kendini koruma moduna geçtiğini söyledi.

Bunun sebebinin de kazandığı şöhretle birlikte basın tarafından zorbalığa uğraması olduğunu anlatan Winslet, "Dürüst olmak gerekirse kendimi oldukça zorbalığa uğramış hissettim. Sadece 'Tamam, bu korkunç bir şey ve umarım geçer' diye düşündüğümü hatırlıyorum ve kesinlikle geçti ama aynı zamanda ünlü olmak buysa, ünlü olmaya hazır olmadığımı fark etmemi sağladı. Oldukça fazla kişisel fiziksel incelemeye maruz kaldım ve oldukça fazla eleştirildim. İngiliz basını aslında bana karşı oldukça kaba davrandı" ifadelerini kullandı.

Winslet, şöyle devam etti: "Görünüşe göre çok şişmandım. Korkunç değil mi? Bana neden bu kadar kötü davrandılar? O kadar acımasızlardı ki. Şişman bile değildim. Zamanı geri alabilseydim, sesim bambaşka çıkardı. Gazetecilere cevap verirdim, 'Bana böyle davranmaya kalkmayın, ben genç bir kadınım, vücudum değişiyor' derdim. Bu, zorbalık ve taciz diyebilirim."

Winslet, Titanic’te rol aldığında bir Hollywood yıldızına göre fazla "tombul" bulunmuş, bedeni, giydikleri, görüntüsü hedef tahtası haline gelmişti.