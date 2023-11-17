‘Katil KYK’ diyenlere soruşturma

Haber Merkezi

Mimar Sinan Üniversitesi Aydın’da KYK yurdunda asansörün düşmesi sonucu hayatını kaybeden Zeren Ertaş’ın ölümünü protesto eden öğrencilere soruşturma açtı. Konuya ilişkin açıklama yapan öğrenciler “Biz Zeren Ertaş’ı ve KYK yurtlarından ölüme sürüklenen hiçbir arkadaşımızı unutmadık. Soruşturmayı kabul etmiyoruz. Katil KYK’den hesap sormaya devam edeceğiz!” dedi.

Öğrenciler okul kantinine Zeren Ertaş’ın ölümünün ardından ülke genelinde yapılan eylemlerde on binlerce kişinin dile getirdiği “Katil KYK hesap vereceksiniz” yazılı pankart asmıştı.