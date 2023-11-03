Katil polis Teke’nin cezasına iyi hal indirimi

Haber Merkezi

Aydın’ın Efeler ilçesinde polis Hatice Büşra Çetinkaya'yı katleden, annesini de yaralayan polis Suat Teke'ye “iyi hal indirimi” uygulanarak 41 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

2020 yılında kendisi gibi polis olan Hatice Büşra Çetinkaya’yı katleden, annesi Güngör Çetinkaya'yı yaralayan polis Suat Teke hakkında açılan davanın karar duruşması 26 Ocak 2022'de Aydın 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme heyeti, sanık Teke’ye, Hatice Büşra Çetinkaya için "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verirken, cezada indirim uygulamadı. Güngör Çetinkaya’ya yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ise sanığa verilen müebbet hapis cezası “haksız tahrik indirimi” uygulanarak 20 yıla indirildi. Mahkemenin kararının ardından sanığın avukatları İstinaf Mahkemesi’ne itirazda bulundu. İtirazların değerlendirilmesinin ardından İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4'üncü Ceza Dairesi kararı usulden bozdu.

MA’nın haberine göre, Aydın 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün yeniden görülen dava sonra mahkeme heyeti sanık polis memuru Suat Teke için Hatice Büşra Çetinkaya’yı “kasten öldürme” suçundan 25 yıl, anne Güngör Ç.’yı ise öldürmeye teşebbüsten 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Teke’ye verilen hapis cezasında “iyi halden indirim” yapıldı.