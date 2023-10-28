Katile iyi hal indirimi

Haber Merkezi

Kadına yönelik şiddet ve cinayetlerin sonu gelmezken failler de yargılanmaya devam ediyor. Erzurum’da evli olduğu kadını öldüren erkeği tahrik ve iyi hal indirimi uygulanarak 20 yıl hapis cezası verildi. Horasan ilçesinde evli olduğu Yasemin Sarıyıldız’ı 11 kurşunla katleden Ezalettin Sarıyıldız hakim karşısına çıktı. Erzurum 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında mahkeme Ezalettin Sarıyıldız’a, eşi kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme daha sonra, haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulayarak cezayı 20’yıla indirdi. Davaya müdahil olan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği avukatlarından Berfin Ozan, kararı istinafa taşıyacaklarını söyledi.

Konya’da da "Su sayacına bakacağız abla" diyerek açtırdığı kapıdan eski nişanlısı Merve Küçüktekin’in yüzüne ve vücuduna kimyasal madde atan tutuklu sanık Sabit Türk da dün yargılandı. Sabit Türk, ‘nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı, hakkında iyi hal indirimi de uygulanmadı.