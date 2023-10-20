Katile destek için sıraya girdiler

Emperyal güçler, Gazze’de ölüm yağdıran İsrail’e destek için sıraya girdi. Scholz ve Biden’ın ardından İsrail’e giden İngiltere Başbakanı Sunak “İsrail’in sivillere zarar vermemek için her türlü önlemi aldığını” söyledi.

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İsrail’in Gazze Şeridi’nde gerçekleştirdiği katliamlar sürerken emperyalist güçler, işgalci rejime desteğini sunmak için sıraya girdi. Ziyareti hastane saldırısının gölgesinde kalan ABD Başkanı Joe Biden’ın ardından Birleşik Krallık Başbakanı Rishi Sunak da İsrail’e gitti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron da önümüzdeki günlerde Tel Aviv’e gitmeyi planlıyor.

İsrail ordusunun saldırıları sürerken Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1524'ü çocuk 3 bin 785 kişinin öldüğünü, 12 binden fazla kişinin yaralandığını duyurdu.

SİVİLLERİ KORUYORMUŞ

Alman Şansölye Olaf Scholz ve ABD Başkanı Joe Biden’ın ardından emperyalist güçlerin işgalci İsrail’e destek ziyaretleri sürüyor. İsrail’i ziyaret eden Sunak, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında Filistinlilerin on yıllardır yaşadığı zulmü görmezden gelerek “İsrail’in son iki haftada yaşadıklarını hiçbir ülke yaşamamalı. İsrail kuruluşundan bu yana saldırılara maruz kalıyor” dedi. Ülkesinin İsrail’e desteğini yineleyen Sunak, “Hamas’ın sivilleri riske attığını ancak İsrail’in sivillere zarar vermemek için her türlü önlemi aldığını” söyledi.

Netanyahu da "gösterilen dayanışma, açık ve tereddütsüz destek" için Sunak'a teşekkür etti. Biden ve Scholz’un ziyaretlerine değinen Netanyahu, "Bu sadece bizim değil tüm medeni dünyanın, Batı medeniyetinin savaşıdır. Bu, bunun uzun bir savaş olduğu ve sizin sürekli desteğinize ihtiyacımız olacağı anlamına geliyor" dedi.

OKYANUSTA DAMLA

Tel Aviv yönetimi, 13 gündür ‘tam ablukaya’ aldığı Gazze Şeridi’nin “sadece güneyindeki sivillere yalnızca yiyecek su ve ilaç sağladığı sürece Mısır’dan gelen insani yardımlara” izin vereceğini duyurdu.

İsrail ziyareti sona eren ABD Başkanı Biden ise, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin insani yardım taşıyan 20 kamyonun Gazze'ye ulaşması için Refah Sınır Kapısı'nı açmayı kabul ettiğini söyledi. Biden, Hamas'ın el koyması durumunda "bunların sona ereceğini" ifade etti. Biden ayrıca ülkesinin Gazze ve Batı Şeria için “100 milyon dolarlık insani yardım” yapacağını söyledi.

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Federasyonu (IFRC) “Her şeye ihtiyacı olan 2 milyon insandan bahsediyoruz. 20 kamyon okyanusta ancak bir damla eder" denildi.