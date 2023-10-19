İngiltere Başbakanı Sunak, İsrail'de

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, resmi temaslarda bulunmak ve İsrail’e ‘destek’ için Tel Aviv’e gitti.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, bu sabah saatlerinde İsrail'e gitti.

İngiltere Başbakanlığı resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Başbakan, ülkedeki ve bölgedeki liderlerle görüşmek üzere İsrail'e gitti. Birleşik Krallık, Hamas'ın terörizminin daha fazla tırmanışa neden olmaması için çalışmaktadır. Masum insanların hayatını kaybetmesini önlemek için her türlü çaba sarf edilmelidir” denildi.

Sunak, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise “Kederli bir ulus olan İsrail'deyim. Sizinle birlikte yas tutuyorum ve terörizm denen kötülüğe karşı sizinle birlikte duruyorum. Bugün ve her zaman” dedi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da başbakanlığın önünde toplanan binlerce protestocu, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırıya tepki gösterdi.

LONDRA'DA PROTESTOLAR

Öte yandan Sunak’ın İsrail ziyareti öncesinde yüzlerce kişi Londra’daki Başbakanlık Ofisi’nin bulunduğu Downing Street’te Gazze’de yaşanan hastane saldırısını protesto etti.

Öte yandan saldırılarda en az yedi İngiliz vatandaşı hayatını kaybetti.

İngiliz hükümeti, dokuz İngiliz vatandaşının da hâlâ kayıp olduğunu açıkladı.