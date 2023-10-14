Katile ikinci kez ceza verildi

Haber Merkezi

Kadına ve çocuğa yönelik şiddet ve cinayetlerin sonu gelmezken, faillerin yargılanması da devam ediyor. İstanbul Arnavutköy’de Mehmet Uslu tarafından öldürülen Tuğba Anlak’ın duruşması dün görüldü. İlk yargılamada, "Kasten öldürme" suçundan takdiri indirimle 25 yıl hapis cezasına çarptırılan Murat Uslu, ikinci yargılamada "Olası kasıtla öldürme" suçundan indirimsiz 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Samsun’da babasından boşanan annesi Zerrin Büyük’ü öldürüp, erkek arkadaşı Bilgin İ.’yi de ağır yaralanan A.A.Ö., 3 farklı suçtan toplam 27 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul Sultanbeyli’de ise torununa cinsel istismarda bulunmaktan yargılanan A.T. dün hakim karşısına çıktı. ATK raporuna göre, cinsel istismar eyleminin fiziki, tıbbi delilinin mevcut olduğu belirtildi. Mahkeme, A.T.’nin torununa karşı ‘cebirle çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan 40 yıl 6 ay, ‘silahlı tehdit’ suçundan ise 4 yıl hapis ile cezalandırdı.

Öte yandan Edirne’de de Bahriye Ş. oğlu Barış Ş. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.